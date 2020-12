Elisabeth Hoekveen (95) geniet van uitzicht over Maasvlakte: 'Parijs is er niets bij'

Update | Video Storm Bella raast over de regio: hulpdien­sten rijden af en aan

27 december Vandaag raasde storm Bella door de regio. Langs de westkust woedde een zuid- tot zuidwesterstorm. Op verschillende plaatsen is windkracht negen gemeten, meldt Weerplaza. Het KNMI had code geel afgekondigd. De ANWB waarschuwde voor omgevallen bomen op wegen. In Den Haag en omstreken was een flink aantal meldingen binnengekomen van stormschade. Hulpdiensten reden af en aan. Inmiddels is de storm gaan liggen.