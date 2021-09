Elke en Carin, twee Westlandse ‘heksen’ die dieren beter maken

Homeopathie is kwakzalverij. De werking van de middelen zou niet effectiever zijn dan die van een placebo, is de houding van de huidige wetenschap. ,,Maar het lijkt mij niet zo waarschijnlijk dat dieren beïnvloed worden door een placebo-effect, alhoewel je het niet kunt uitsluiten’’, zegt Carin Voskamp (52) terwijl ze de oren van een Jack Russel inspecteert. De Westlandse is samen met collega Elke Kroon (53) gespecialiseerd in homeopathie voor dieren. Hun praktijk in Wateringen ziet er niet uit als een doorsnee dierenartsenspreekkamer. Geen klinische ruimte met een roestvrijstalen onderzoekstafel, maar een huiselijk vertrek met een houten tafel en gordijnen.