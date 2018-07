Ellen verloor haar man bij busongeluk: 'Op een gegeven moment stort je in'

Pijnpunten voor blinden en doven blootge­legd

9:36 Mensen met een visuele of auditieve beperking vinden soms maar moeilijk hun weg in Westland. Daarvoor waarschuwt Westland Verstandig, dat vragen stelt aan het college van b en w. De partij heeft een aantal situaties beschreven waarin te weinig rekening is gehouden met dove, blinde, slechtziende en slechthorende mensen.