Emotionele vergadering over toekomst de Waterman: ‘Heb ik eindelijk diploma’s, gaat het zwembad dicht’

Als de publieke tribune van het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk vol zit dan weet je dat er iets belangrijks aan de hand is. Iets dat dicht bij de Westlanders staat. Dicht bij de Wateringers in dit geval, want het ging in de raadzaal tweeënhalf uur lang over de toekomst van zwembad de Waterman. Het bad dreigt kopje onder te gaan en jong en oud hield maandagavond in een commissievergadering een vurig pleidooi om het bijna 90 jaar oude openluchtbad toch vooral vol met water te houden.