Energie in overvloed, maar Westlandse ondernemers kunnen hun stroom niet kwijt: ‘Heel frustrerend’

Raad van State oordeelt: ontslui­tings­weg over druk fietspad mag er ondanks bezwaren toch komen

Over het drukke fietspad in Den Hoorn bij de Tramkade, mogen in de toekomst ook auto’s rijden. Dat is het oordeel van de Raad van State. Een aantal omwonenden had protest aangetekend, omdat er geen rekening gehouden zou zijn met de veiligheid van de honderden fietsers die er dagelijks rijden, bijvoorbeeld naar de voetbalvelden van SV Den Hoorn en de sporthal van handbalvereniging DIOS.