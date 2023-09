Energiecoaches geven les in besparen van energie

Strandtent­hou­ders moeten de boel weer afbreken: ‘Paviljoens laten staan in de winter niet mogelijk’

Of ze het nou willen of niet, de eigenaren van de strandpaviljoens langs de Westlandse kust moeten hun pand volgende maand weer afbreken, om het dan begin volgend jaar weer op te bouwen. In de winter blijven staan op het strand is geen optie.