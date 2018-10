Engeltje op schouder automobilist als vrachtwagen boomstammen verliest

De stammen kwamen grotendeels op de weg en naast de dijk terecht, maar kwamen ook op een voorbijrijdende auto. Die stam kwam precies in het midden terecht, waardoor de bestuurder werd gemist. Hij kon daardoor wonder boven wonder nog zelf uit de auto stappen.



Hans van der Voorden die op een bouwterrein naast de dijk werkt, rende gelijk naar de onheilsplek. ,,We hebben gelijk gekeken of de bestuurder in orde was, gelukkig was dat zo. Verder heb ik niet gezien hoe het ongeluk gebeurde.''