‘Er wordt met de beschuldigende vinger naar jongeren gewezen, maar wij zijn nu óók eenzaam’

Golfbrekers Coronawork­shop voor kinderen kan ouders ontlasten

21 januari Wil je even zonder je kind zijn? Geef het een coronaworkshop in Bacinol in Delft. Vandaag in de rubriek Golfbrekers: Terwijl kunstenaars als Rob van Es zich anderhalf uur over het kroost ontfermen, hebben ouders even tijd voor zichzelf.