Erop of eronder voor zwembad De Waterman: ‘We kunnen niet álles doen en moeten keuzes maken’

Zwemmen in zwembad De Waterman aan de Dorpskade in Wateringen wordt komende zomer sowieso niks, want het bad blijft in afwachting van een grote opknapbeurt dicht. Maar gaat het in de zomer van 2024 wél weer open of is het einde verhaal voor het openluchtbad? Volgende maand valt het verlossende woord. Of de bijl.