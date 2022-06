Erwin en Mariska maken alles van piepschuim: ‘Een bitterbal van een meter? Doen we!’

Piepschuim, hoe kom je erbij?

,,Erwin heeft het negen jaar geleden ontdekt. Hij vond het leuk en is zich er in gaan verdiepen. De mogelijkheden zijn oneindig. Je kan uitgloeien, uitsnijden, schuren, snijden. Alles is mogelijk. We voorzien het piepschuim met een harde laag, een coating, dus het kan ook nog tegen een stootje. We maken alles, en voor een hele brede doelgroep. Van letters tot logo’s en zogeheten blowups. Enorme bitterballen, tompoucen of andere figuren.”