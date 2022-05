‘Extra heffing voor tuinders totdat waterkwaliteit een heel stuk verbeterd is’

Dat zegt Hans Middendorp van de AWP Delfland. ,,Wat ons betreft is dat een toeslag van 100 procent, want zo heel veel betalen de tuinders nu niet aan Delfland”, stelt hij. ,,En voor dat extra geld kan Delfland dan tien extra controleurs aannemen.”

De verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland ‘zet voor het tweede jaar op rij niet door’, zo blijkt uit de Waterkwaliteitsrapportage van Delfland over 2021. ,,Dat is gewoon een eufemisme voor het feit dat het oppervlaktewater vol bestrijdingsmiddelen zit”, zegt Middendorp. ,,Het aantal aangetroffen bestrijdingsmiddelen en de gemiddelde concentratie van die middelen is in veel glastuinbouwpolders zelfs hoger dan in het jaar daarvoor.”