Extra maatregelen tegen wateroverlast in Oranjebuurt: ‘We gaan samen met Rijk Zwaan de problemen te lijf’

Landelijk veilen van planten wordt voorlopig uitgesteld

De veilingklok in Westland is voorlopig gered. Royal FloraHolland kondigde in het voorjaar aan om planten in de toekomst uitsluitend landelijk en digitaal te veilen. De in Westland omstreden maatregel is echter voor onbepaalde tijd uitgesteld. Volgens de directie van de coöperatieve veiling wordt het uitstel veroorzaakt door logistieke problemen.

7:01