Familie Deli dakloos na felle brand bij de buren: ‘Hebben met onze gehandicapte dochter Berfin (24) al twee nachten in de tuin geslapen’

Toestand shorttrack­ster Van Ruijven blijft kritiek

3 juli De toestand van Lara van Ruijven (27), die ernstig ziek in een Frans ziekenhuis in Perpignan ligt, blijft kritiek.Er heeft zich de afgelopen dagen in het ziektebeeld geen verandering voorgedaan. Van Ruijven ligt nog steeds op de intensive care, waar ze in een kunstmatig coma wordt gehouden.