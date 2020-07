Familie raakt dakloos na brand bij buren: gehandicapte dochter slaapt twee nachten in de tuin

Snelheids­dui­vel rijdt in op fietsers, laat slachtof­fer zwaarge­wond achter én vlucht

10:34 Een fietser is zondagochtend zwaargewond geraakt na een aanrijding aan de Broekpolderlaan in Honselersdijk. De automobilist die achter op de fiets knalde, nam na de botsing de benen en liet het gewonde slachtoffer achter. Agenten hebben de bestuurder even later bij de Sprongenloet aan kunnen houden.