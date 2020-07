Fatale steekpartij ‘s-Gravenzande: Mariusz S. (33) ontkent

Massimo raapte een vals briefje van vijf euro van straat. Nu heeft hij een strafblad en hoge rekening van advocaat

17:04 Zeven uur lang zat hij in een koude politiecel nadat hij in november vorig jaar een briefje van vijf euro had gevonden. De zaak is geseponeerd, maar Hagenaar Massimo Carola (52) heeft er een behoorlijk trauma aan overgehouden. ,,Ik heb zelfs overwogen een einde aan mijn leven te maken”, zegt hij.