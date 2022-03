FC ‘s-Gravenzande biedt Oekraïense kinderen verzetje op vrijdagmiddag: ‘Voetbal is een fijne afleiding’

De aanzet tot deze wekelijkse middag werd gegeven door Roeland Grootscholten, hoofdleider van de jeugd. Uit ervaring weet hij hoe belangrijk het is om kinderen, en zéker kinderen die opgroeien in de meest uitdagende omstandigheden, de kracht van sport en spel te laten ervaren. Zo gaf hij tijdens een sabbatical in Kenia sportles aan weeskinderen. ,,Sport is een universele taal, over landsgrenzen heen. Naast dat sporten leuk is om te doen, is het ook een fijne afleiding.”