Feest? Bij de gemeente Westland hebben ze weinig vertrouwen in de opgroeiende jeugd

Eerste arbeidsmi­gran­ten wonen in zomer in Horti Business Centre dat wordt omgebouwd tot hotel

De geplande verbouwing van het het huidige Horti Business Center tot een hotel voor maximaal 340 arbeidsmigranten komt in een stroomversnelling. De eerste bewoners kunnen vermoedelijk al in juli hun intrek nemen in het nu nog grotendeels leegstaande gebouw in Honselersdijk.

9 april