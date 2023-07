Feest in Maasdijk: de appartementen van Wonen Rond de Toren zijn klaar

Bouw watervilla’s in de Blauwe Kreken begonnen

De bouw van de 21 watervilla’s in de Blauwe Kreken fase 3 in Poeldijk is begonnen en dat was alle reden voor een feestje. Daarom nodigden BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en bouwer Ouwehand Gorinchem de kopers uit voor een officieel moment.