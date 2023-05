Feestweek Honselersdijk heeft geen moeite met vergunningen en vinden van vrijwilligers: ‘Groeien elk jaar’

Westlan­ders kunnen weer lopend of op de fiets van Maassluis naar de ‘overkant’

Westlanders die vanaf Maassluis over het water naar de ‘overkant’, naar Rozenburg, willen, kunnen dit weekend lopend of met de fiets gebruikmaken van een ‘noodveerpont’. In samenwerking met de RET/RMC en de roeivereniging KRVE (Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht) is er vervangend vervoer georganiseerd na het faillissement van Blue Amigo, dat de overtochten deed.