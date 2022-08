Feestweek Poeldijk toch door na dood ‘oppervrijwilliger’: ‘Peter zou niet hebben gewild dat we stoppen’

Made in Westland Job gaat op zoek naar juiste kandidaat: ‘In negen van de tien gevallen zorgen wij voor een match’

Ben je als bedrijf uit de glastuinbouwsector op zoek naar de juiste kandidaat voor je vacature? Of ben je juist die juiste kandidaat die op zoek is naar een nieuwe uitdaging? Dan is de kans groot dat je vroeg of laat in contact komt met werving- en selectiebureau MovetoCatch van Job Kuyvenhoven.

13 augustus