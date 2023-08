Festivals verdwijnen, maar Cannes Outdoor is populairder dan ooit: ‘Je moet programmeren wat gewild is’

Een jaar je tanden niet gepoetst? Geen probleem, Abla helpt zonder blikken of blozen

Het werk van Abla Akkab (26) wordt gevreesd maar uiteindelijk zeer gewaardeerd. De Westandse is zelfstandig ondernemer en nu een jaar werkzaam als geregistreerd mondhygiënist, onder meer in Naaldwijk. In dat jaar zag ze monden met alle denkbare niveaus van hygiëne voorbijkomen. ,,Je moet wel een sterke maag hebben.”