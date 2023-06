Festiviteiten na 21.00 uur afgelast bij Honselse Feestweek, dagprogramma blijft wel

Politici in Mid­den-Delfland en Westland verbaasd over geheim onderzoek naar inwoners: ‘Dit is zeer kwalijk’

Politici in Midden-Delfland en Westland zijn verbaasd dat er in 2021 onderzoek is gedaan naar hun inwoners. Zonder dat ze het wisten gaven de gemeenten opdracht aan een bureau om de ‘mogelijke dreiging’ van rechts-extremisme onder de loep te nemen. ,,Dit is zeer kwalijk.”