Fietsen langs stalletjes en boerderijen voor de perfecte pompoenensoep

Kunt u in het kort vertellen wat dat soepfietsen inhoudt?

,,Tijdens de soepfietstochten fietsen wij langs stalletjes, boerderijen en bedrijven om ingrediënten bij elkaar te rapen voor een soep. Op verschillende plekken krijgen wij ook het verhaal achter het bedrijf te horen, dus we steken er ook nog wat van op. Op de eindlocatie gaan we de soep met elkaar maken en opeten.''

Hoeveel soepen komen er nog? Staat er een soep op uw verlanglijstje?

,,We hebben natuurlijk al snert, courgette en tomaten gehad en waarschijnlijk gaan we de snert en tomatenfietstocht in januari laten terugkomen. Even kijken of we dezelfde route gaan fietsen of een andere.''

Is dit evenement weleens in de soep gelopen?

,,De enige factor die soms het figuurlijke roet in ons eten gooit is het weer. Soms weet ik op de dag zelf pas wat voor weer het wordt. Twee keer heb ik de fietstocht moeten afzeggen door onweer en regen. Eén keer, toen de weersverwachting het helemaal niet had aangekondigd, moesten we schuilen.''

Hoeveel mensen komen er ongeveer op dit soepfietsen af?

,,Ik neem maximaal twaalf mensen mee per tocht. Maar wat je wel merkt is dat tomatensoepfietsen populairder is dan bijvoorbeeld het snertfietsen. Smaken verschillen.''

Wat is uw favoriete soep?

,,Tomatensoep. Alle ingrediënten hiervoor zijn in mijn eigen streek te vinden.''