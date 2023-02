Fietsendiefstallen lopen de spuigaten uit in Westland: ‘Er móeten camera’s komen’

Cabaretier Dolf Jansen dompelt zich drie dagen onder in Westland: ‘Dit is een heel belangrijk gebied’

Cabaretier Dolf Jansen heeft natuurlijk weleens in theater De Naald in Naaldwijk op het podium gestaan en Westland kende hij al van de halve marathon die hij er liep, maar in een tomatenkas kwam hij nog nooit. Woensdag begon Jansen samen met antropoloog Jitske Kramer aan een rondgang langs tal van aan de tuinbouw gerelateerde bedrijven. ,,Ik dompel me volledig onder in het Westland.”

2 februari