Fietster gewond na harde val door aanrijding met auto in Wateringen

Het gaat vaker mis rond de kruising tussen de Poeldijkseweg en het Groenepad. Afgelopen december trof de politie een gewonde fietser aan op de weg. De fietser was aangereden door een automobilist die in eerste instantie was doorgereden na het incident, maar zich later alsnog meldde bij de politie. In september 2021 zag een automobilist een fietser over het hoofd op de kruising. De fietser raakte daarbij gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis en is thuisgebracht door de politie.