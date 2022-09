Fikse oppepper voor nieuwbouw scouting Polanen in Monster

Dat gebeurde tijdens een fancy-fair, die vorige week in het tijdelijke gebouw van de vereniging werd gehouden. Een grote groep leden, ouders en andere vrijwilligers werkt inmiddels hard aan de voorbereidingen om de vereniging zo snel mogelijk weer van een goed onderkomen te voorzien. Met gratis arbeid en sponsoring hoopt de vereniging snel weer helemaal op eigen benen te kunnen staan. De fancy-fair leverde vorige week 942,48 euro op. Ook dit bedrag gaat in de pot voor de nieuwbouw.

Goed nieuws voor recreanten met of zonder hond: het populaire Prinsenbos is een flink stuk groter geworden

Het vijf jaar geleden volledig gerenoveerde scoutinggebouw werd in april 2020 getroffen door een brand. Een tijd later werd definitief vastgesteld dat de brand was aangestoken. Een wandelaar ontdekte de brand midden in de nacht rond drie uur. De gealarmeerde brandweer wist het onderkomen deels te behouden. Later werd het gebouw echter alsnog platgegooid omdat de schade toch wel heel groot bleek. Polanen betrok vervolgens een tijdelijk clubgebouw aan de Haagweg.