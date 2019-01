Filmhond uit Poeldijk maakt zijn debuut

Heeft het er altijd al ingezeten bij Loebas?

,,Eigenlijk wel. Ik heb vaak met hem gelopen bij Kijkduin en in het Zuiderpark. Dan kwamen vanzelf de reacties van wandelaars: ‘mag ik met hem op de foto?’ Of: ‘Hij is zo aaibaar, daar moet je echt iets mee doen.’’



Maar de concurrentie is natuurlijk moordend. Welke hond wil nou niet bij de film?

,,Ik heb hem in contact gebracht met een castingbureau in Amsterdam. Daar kwam hij in het bestand van acterende huisdieren. Al vrij snel daarna kwam de uitnodiging voor de opnamen van Super Juffie.’’



Moest Loebas nog wel gewoon auditie doen?

,,Ja, maar dat was niet heel zwaar hoor. Ze hebben vooral gekeken of hij niet te veel baas-gericht was.’’