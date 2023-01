Financiële steun voor meer arme kinderen Midden-Delfland

De gemeente Midden-Delfland gaat voor meer kinderen de contributie voor de sportclub, de toneelgroep of de muziekvereniging betalen. Dat blijkt uit een voorstel dat aan de gemeenteraad is gestuurd. Door de dalende koopkracht kunnen veel ouders dergelijke kosten niet langer betalen. Dankzij de regeling groeit het aantal financieel gesteunde kinderen in Midden-Delfland met 16 procent.

De regelingen waren tot dusver bedoeld voor kinderen van ouders met een inkomen op maximaal 110 procent van het sociaal minimum. De grens wordt nu opgetrokken tot 120 procent van dit bedrag, dat gelijk staat aan de hoogte van een sociale uitkering. Voor een gezin is het sociaal minimum voor 2023 vastgesteld op 1930 euro bruto per maand. ,,Hierdoor geven we meer kinderen de kans te participeren, ondanks het lage inkomen van hun ouders.”

In Nederland groeit 1 op de 14 kinderen op in armoede. In het welvarende Midden-Delfland is dit percentage veel lager. In de gemeente met 20.000 inwoners groeien 151 kinderen op in huishoudens met een laag inkomen. Midden-Delfland wil graag voorkomen dat deze kinderen in een sociaal isolement komen.

Vanuit de regeling worden onder meer zwemlessen betaald. Tot voor kort werden de kosten vergoed vanuit de bijzondere bijstand. In het vervolg wordt de steun verzorgd vanuit het Jeugdfonds Sport en Cultuur. In deze opzet hoeven ouders de kosten voor zwemles niet langer voor te schieten. Dankzij prijsafspraken met zwemverenigingen in Delft en Maassluis is de gemeente bovendien goedkoper uit. De kosten voor zwemlessen met een diploma A-garantie bedragen via het Jeugdfonds Sport en Cultuur 515 euro per kind. Wie zelf zwemles inkoopt, is doorgaans zo’n 700 euro per kind kwijt.

