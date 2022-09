Fitbox en Fitpark in Heenweg versneld gerealiseerd

Plaats Delict Ruim dertig jaar geleden: elf doden bij brand Pension de Vogel

Het is een dramatische gebeurtenis, ruim dertig jaar geleden, die veel Hagenaars zich nog kunnen herinneren. Op 16 september 1992 is er een heftige uitslaande brand in het sociaal pension De Vogel aan de Scheepmakersstraat in Den Haag. Elf mensen komen die nacht om het leven en 15 raken er gewond.

