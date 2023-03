Flinke boete voor twee mannen als ze nog een keer betrapt worden met illegaal vuurwerk

‘Laat tuinders extra water­schaps­be­las­ting betalen’

De vervuiler betaalt. Onder dat motto wil de AWP Delfland dat Westlandse tuinders in het vervolg een veel hogere aanslag voor de waterschapsbelasting krijgen. De sanctie zou volgens de in het hoogheemraadschap vertegenwoordigde partij moeten gelden totdat de waterkwaliteit ingrijpend is verbeterd en aan de veiligheidsnormen voldoet.