Flinke celstraffen voor drugsproductie in luxe vakantiehuisje in Zeeland

Luxe vakantie­huis­je dekmantel voor grootscha­lig amfetami­nelab: ‘Vast illegale dingen mee gedaan’

27 mei Een luxe vakantiehuisje in het Zeeuwse Kamperland, uitgerust als professioneel amfetaminelab. Het OM denkt met Delftenaar Ferry den O. (42), die al meermaals is veroordeeld voor drugsproductie, een ‘belangrijke uitvoerder’ in zicht te hebben.