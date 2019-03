Flinke verkeersopstopping op Wippolderlaan na ongeluk

Het blijft gissen naar datum ingebruik­na­me Hoekse Lijn

14:37 Slecht nieuws voor reizigers van de Hoekse Lijn tussen Schiedam en Hoek van Holland. Het blijft gissen per wanneer de metro kan gaan rijden. Het softwarebeveiligingssysteem is nog steeds niet gereed. Dat is te lezen in een brief van de Rotterdamse wethouder Arjan van Gils (D66) aan de raad.