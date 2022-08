Fluwelen revolutie aan de Verdilaan?

Nou vind ik dat we met die verzameling koekenbakkers in Den Haag al meer dan genoeg kabinet hebben, maar het schijnt dat we in Westland ook echt een kabinet hebben en dat dat kabinet echt niet buiten een chef kan. Die chef is een ambtenaar die de verantwoordelijkheid draagt voor protocol, public affairs en lobby. Een man in dit geval, die gekoppeld is aan de burgemeester, een soort herdershond, maar dan anders.