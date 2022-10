FNV komt met ‘schokkend’ boek over arbeidsmigranten: ‘Nog dagelijks meldingen van grove misstanden’

Vrijdag is het jaarlijkse ‘World Day for Decent Work’. Ook is het twee jaar na het verschijnen van het rapport Roemer: Geen tweederangsburgers. Hierin staan aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan. ,,Helaas is er nog weinig met die aanbevelingen gedaan”, zegt Petra Bolster, lid van het dagelijks bestuur van de FNV. Zij schreef het nawoord van het boek. ,,En helaas krijgen wij als vakbond nog dagelijks meldingen van grove misstanden.”

Uitbuiting

Er gaat bijna geen dag voorbij zonder berichten over de uitbuiting van arbeidsmigranten in Nederland, weet vakbond FNV. De mensen werken in magazijnen en abattoirs, in de bouw, sorteren de post, oogsten de groenten en maken lange dagen op de vrachtwagen. In het boek maakt de lezer kennis met zes arbeidsmigranten. Verschillende levens, verschillende verhalen van mensen die één belangrijk aspect met elkaar delen: ze kwamen van ver en hoopten in Nederland fatsoenlijk te kunnen werken. De realiteit pakte voor hen anders uit, zo blijkt uit het boek.