Fonds 1818 verdubbelt donaties aan ‘Westland geeft Warmte’ voor hen die rekening niet kunnen betalen

Broodje gebrande tomaat en compote van aubergine: De Bongaard wordt een ‘stadslunch­zaak’ in een dorp

Veel vega, vegan en vers. Irene en Mike van Rheenen, nu nog de eigenaren van het Tramhuisje, gaan van Theetuin de Bongaard een stadslunchzaak in een dorp maken. Of de Westlander daarvoor te porren is? ,,De échte niet - we hebben ook een broodje pulled chicken op het menu. De nieuwe wel.”

12:02