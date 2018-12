Fonds Westland en Fonds 1818 nu officieel samen

,,We zijn blij dat Fonds Westland op 1 januari opgaat in Fonds 1818", reageert Mark Stolk, voorzitter van het bestuur van Fonds Westland. ,,Hierdoor is er in de toekomst meer geld beschikbaar voor donaties in het Westland. We hebben daarvoor heldere afspraken gemaakt met elkaar.”



Jan Schinkelshoek, voorzitter van het bestuur van Fonds 1818, vindt dit een logische vervolgstap. ,,We hebben de afgelopen jaren al intensief samengewerkt”, zegt hij. ,,Begin volgend jaar trekken we het Westland in en gaan we bijeenkomsten organiseren om met de Westlanders te bespreken hoe we samen kunnen werken aan een betere maatschappij.”



De eerste is op 23 januari, als er bij De Westlandse Druif in Monster een themabijeenkomst zorg en welzijn gepland staat. In basisschool De Hofvilla in Wateringen is op 30 januari het thema educatie en natuur & milieu aan de beurt, op 5 februari gevolgd door sport bij Quintus in Kwintsheul en op maandag 18 februari wordt in De Naald in Naaldwijk gesproken over kunst en cultuur.