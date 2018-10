Fonds Westland opgenomen in Fonds 1818: 'Hiermee het beste af'

2 Floors leegge­haald na veiling belasting­dienst: 'Morgen gewoon weer open'

15 oktober Grandcafé 2 Floors in De Lier is vandaag helemaal leeggehaald nadat alle spullen op een openbare veiling zijn verkocht. Dit was een veiling in opdracht van de belastingdienst, die nog geld kreeg. Uitbater Hans Blom wil niettemin morgenavond gewoon weer open.