Forum voor Democratie met één zetel in de Westlandse gemeenteraad

Verkiezingen Stemmen tussen de brandweerauto’s: ‘Het loopt hier lekker door’

De derde en laatste verkiezingsdag is in volle gang. Nog tot 21.00 uur kan er gestemd worden. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezing in Westland valt tot nu toe niet tegen. Om 13.00 uur had zo’n 24 procent van de stemgerechtigde Westlanders zijn of haar stem uitgebracht. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, in 2018, bedroeg het opkomstpercentage om 12.00 uur 15,8 procent.

16 maart