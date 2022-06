Forum voor Democratie wil geen werkloze jongeren uit Frankrijk naar Westland halen: ‘Dat is de ellende over je afroepen’

Dat zegt Jasper van der Voort, fractievoorzitter van Forum voor Democratie Westland, in een reactie op een suggestie van minister Van Gennip van Sociale Zaken om werkloze jongeren uit Franse voorsteden (banlieus) - vaak geteisterd door armoede en criminaliteit - te strikken om het personeelstekort in onder meer de glastuinbouw en horeca op te lossen. ,,Nee, dat zien we niet zitten”, zegt Van der Voort, die zelf afkomstig is uit de glastuinbouw. ,,Dat is de ellende over jezelf afroepen. Ik heb niets tegen die mensen, maar de cultuurverschillen zijn gewoon veel te groot.”

Betere lonen

Van der Voort vindt dat Nederlandse werklozen veel meer moeten worden gestimuleerd om aan het werk te gaan in de kassen. ,,Betere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. En we moeten er veel meer voor zorgen dat mensen weten dat de glastuinbouw een hele mooie en dynamische sector is waar heel veel kansen liggen om door te groeien. Kom in de Kas is daar een goed middel voor, maar we moeten veel meer doen. Met scholen naar de tuinders toe, dat soort dingen. En daarnaast begint willen werken ook een beetje bij de opvoeding. In mijn jeugd liep ik elk vrij uurtje in de kassen rond om te werken.”