Frank Hollaar moest zichzelf terugzien op lantaarnpalen: ‘Dit vind ik zo beneden alle peil’

Verzet

Burgemeester Bouke Arends laat in een reactie weten dat het een ‘goed, respectvol gesprek was, waarin begrip is geuit voor elkaars standpunten en gevoelens’. ,,We hebben geconstateerd dat het belangrijk is met elkaar in gesprek te gaan, ook - of misschien wel juist - als je het niet met elkaar eens bent”, aldus de burgemeester. ,,Dat is ook de reden waarom we als gemeente een dialoogavond organiseren.”