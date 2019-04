Frappuccinoliefhebbers opgelet: Steeds meer hippe koffietentjes tussen de kassen

Van een sobere americano tot een pumpkinlatte of caramelcappuccino. Bij Piece of Cake in Den Hoorn is het koffieaanbod aanzienlijk. ,,Wat voor melk wilt u: havermelk, kokosmelk, sojamelk, amandelmelk of volle melk", vraagt eigenaresse Kelly Scheffers aan een gast die net een cappuccino met huisgemaakte appeltaart heeft besteld. Ze staat achter de bar, met daarop een hele verzameling taarten, cakes en andere zoete versnaperingen.