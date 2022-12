Frontale botsing tussen twee auto’s op Paul Captijnlaan

Topdrukte in de Timmerwerf met houtdraai­en en expositie over schuitva­ren

Wie zich komend weekeinde verveelt kan een kijkje gaan nemen bij museum de Timmerwerf in De Lier. Daar begint het weekend al op vrijdag met Winter Wonderland. De houtdraaiers staan dan in een tent op het voorplein in de Hoofdstraat. Een dag later komt Jan van Dijk bij expositie Transport over het Leewater in het museum vertellen over het vervoer van de tuinbouwproducten per schuit naar veiling Westerlee.

7 december