Fuchsiade is de komende week te gast bij Madestein

Van zakje hasj naar duizenden kilo’s cocaïne: deze familie draait mee ‘in wereldwij­de maffia’

In een van de armste wijken van Nederland verdienden vijf Haags-Marokkaanse broers miljoenen euro’s. Als tiener verkochten de eerste broers zakjes hasj op een pleintje in de Schilderswijk, nu draaien de ‘Loerebroers’ volgens justitie mee in de top van de internationale cokemaffia.

3 juli