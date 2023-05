FVD wil eigen fractiekamer in gemeentehuis maar krijgt die niet: ‘Ik vind dat niet netjes’

Westlan­ders hoeven het dorp niet uit om te werken: Personeels­ge­brek bedreigt groei van bedrijven

Westlanders hebben steeds meer kans op een baan in de eigen gemeente. Dat blijkt uit een nieuw economisch overzicht dat de gemeente Westland in opdracht van onderzoeks- en adviesbureau Birch heeft laten maken. In vergelijking met zeven jaar geleden is de werkgelegenheid gegroeid met 4377 banen. In de laatst beschikbare gegevens telt Westland 72.849 banen die worden vervuld door mensen met een vast dienstverband.