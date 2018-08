'Ga bij de Brexit uit van het slechtste scenario'

Waarschu­wing voor krenten­baard bij Poeldijkse kinderva­kan­tie­spe­len

14:47 De organisatie van de kindervakantiespelen (KVS) in Poeldijk heeft gewaarschuwd dat er krentenbaard heerst onder de deelnemertjes. Op de Facebookpagina zegt de organisatie dat er een melding is binnengekomen over kinderen die besmet zijn geraakt.