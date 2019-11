‘Gaat nog jaren duren voordat resistente tomaat geoogst kan worden’

Zeer strenge hygiënemaatregelen en een meldplicht bij (mogelijke) besmettingen moeten de opmars van ToBRFV een halt toeroepen. Een virus-resistent tomatenzaadje moet een definitief einde maken aan de crisis. Maar voordat er tomatenzaad is ontwikkeld die resistent is tegen het ToBRF-virus, zijn we volgens de tomaten- en paprikaexpert van Syngenta makkelijk ‘vijf à zes jaar’ verder. ,,De resistentie van het virus is bekend, maar het moeilijkste is om die in het zaad te krijgen. Er zijn veel kruisingen nodig om tot een resistente tomaat te komen zoals we die nu kennen’’, zegt Lootens.



Hij is al sinds de eerste vondst van het virus in 2014 bezig met het bestrijden ervan. ,,Het is belangrijk dat er veel aandacht wordt besteed aan deze maatschappelijke dreiging. Het kan een financiële strop voor getroffen bedrijven betekenen en de consumentenprijs van tomaten ver opdrijven.’’