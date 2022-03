Gastlessen op school over geld: ‘Heel belangrijk om te weten wat er binnenkomt en uitgaat’

Van wieg tot graf Geen kerk was zo mooi als die van Lies (93), iedere keer kon ze genieten van de oh’s en de ah’s

Met teckel Twiggy was ze een vertrouwd gezicht in het Haagse Hofkwartier. Zestig jaar lang verzorgde ze de tours door de schuilkerk. Generaties bisschoppen dronken koffie in haar keuken. Dit keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Lies de Winter – van der Steen (10 november 1928 – 7 februari 2022).

28 maart