GBW vraagt burgemeester om ‘verdergaande maatregelen’ tegen straatraces

Duel Westlandia tijdelijk gestaakt na ‘Jan Vertonghen-doelpunt’: ‘Het was geen bewussie’

In de derde divisie strijdt Westlandia al maanden tegen degradatie naar de hoofdklasse. Een zege op bezoek bij Hercules had de Naaldwijkers richting de laatste twee speelrondes een stuk meer hoop op handhaving gegeven, maar in Utrecht werd met 6-3 verloren. Het duel werd tijdelijk gestaakt nadat Desley Bransen op merkwaardige wijze de 3-2 had gemaakt.

27 mei