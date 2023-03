Geen apart monument, wel namenbord voor Joodse slachtoffers van Holocaust

update Gewonde na vechtpar­tij in Delft, aangehou­den verdachte weer vrijgela­ten

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een persoon gewond geraakt bij een vechtpartij in de Kromstraat in Delft. De politie kreeg in eerste instantie een melding van een steekpartij, maar dat bleek niet het geval te zijn. De aangehouden verdachte is weer vrijgelaten.