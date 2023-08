Geen flexwoningen maar bouwprogramma aanpassen: ‘Huizen bouwen waar Westlanders om vragen’

Wegen rond Wateringen gaan op de schop: maandenlan­ge werkzaamhe­den

De vakantie is voorbij. Kinderen moeten maandag weer naar school en hun ouders gaan weer aan het werk. Het wordt daarom weer een stuk drukker op de weg, zeker in Wateringen en omgeving nu de drukke Poeldijkseweg een week lang dichtgaat omdat er een nieuwe asfaltlaag op komt. Het is het begin van jarenlange werkzaamheden aan de weg in en rondom Wateringen. Wateringers kunnen hun borst natmaken.